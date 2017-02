Marchan miles en Moscú por aniversario luctuoso de Boris Nemtsov

Moscú, Rusia.- Miles de rusos marcharon este domingo en el centro de Moscú en recuerdo del líder opositor Boris Nemtsov, dos años después de sus asesinado cerca de los muros del Kremlin.



Nemtsov, de 55 años, ex viceprimer ministro y un importante crítico del presidente Vladimir Putin, murió a tiros en un puente cerca del Kremlin en la noche del 27 de febrero de 2015, cuando caminaba a casa con su novia desde un restaurante.



Los investigadores han acusado a varios hombres chechenos de asesinato, pero los abogados de la hija de Nemtsov dijeron que la investigación no había conseguido descubrir quién ordenó el tiroteo.



Putin ha dicho que apoya la investigación del asesinato de Nemtsov.



"Nos hemos reunido aquí para pedir que se lleve a los asesinos de Boris Nemtsov ante la justicia, no solo a los que lo ejecutaron sino también a los organizadores y a aquellos que lo ordenaron", dijo a Reuters Ilya Yashin, un activista opositor ruso y organizador de la marcha.



La marcha coincide con la liberación de un activista contra el Kremlin, Ildar Dadin, de una cárcel siberiana el domingo. Fue la primera persona encarcelada bajo la nueva regulación que han convertido algunas formas no violentas de protesta en delitos criminales.



Las autoridades bloquearon varias calles en el centro de Moscú para el acto del domingo, manteniendo dentro a los manifestantes con vallas de metal vigiladas por la policía.



La policía dijo que la cifra de manifestantes fue de 5 mil, mientras que un grupo de observadores voluntarios dijeron que había más de 15 mil personas.