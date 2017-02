No se ha encontrado evidencia de contactos entre Trump y Rusia

Washington, EUA.- El presidente del comité de la Cámara de Representantes que investiga los posibles lazos entre la campaña de Donald Trump y el Gobierno ruso minimizó el lunes los reclamos de que la Casa Blanca trató de influenciarlos reportes sobre el tema e insistió en que no se necesita un fiscal especial para el caso.



"¿Para qué vamos a nombrar un fiscal especial, exactamente?", dijo en rueda de prensa Devin Nunes, el líder republicano del comité de inteligencia de la Cámara.



El potencial contacto entre la campaña de Trump y Rusia y los posibles intentos de Moscú de influenciar la elección del año pasado son temas que han hecho que los demócratas pidan la creación de un comité especial o el nombramiento de un fiscal especial para llevar adelante una investigación exhaustiva. La mayoría de los republicanos se ha resistido al pedido.



Nunes sostuvo que "el único delito serio" fue la filtración de información del Gobierno de Trump a la prensa. Agregó que no quiere una "caza de brujas" llamando a ciudadanos estadounidenses a testificar ante investigadores del Congreso por los reportes de prensa sobre sus potenciales contactos con Rusia.



El legislador agregó que la investigación es una extensión de otra "muy larga" sobre las actividades rusa que lleva meses, pero destacó que la inteligencia no ha presentado evidencias de contactos entre personal de la campaña de Trump y Moscú. "Se ha investigado y no hay ninguna evidencia. Por supuesto, si hubiera algo nos gustaría saberlo", sostuvo.



El Washington Post reportó el sábado que la Casa Blanca ordenó a funcionarios clave de inteligencia y el Congreso llamara las organizaciones de noticias por las historias sobre los supuestos contactos entre la campaña de Trump y Moscú.



Pero Nunes dijo que la Casa Blanca no le pidió desacreditar esos reportes. Agregó que se le informó de la transcripción de una llamada entre el exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, y un enviado ruso tras la elección y que no escuchó nada que estuviera fuera de lugar.



Trump le pidió la renuncia a Flynn tras revelaciones de que había discutido las sanciones de Washington a Moscú con el embajador ruso en el país y que no le dio un reporte correcto al vicepresidente Mike Pence sobre las conversaciones.