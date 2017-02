Doce heridos tras colapsar una carroza del Carnaval de Río

Río de Janeiro, Brasil.- Un nuevo accidente grave ocurrido esta madrugada al desmoronarse el techo de una carroza, durante el segundo día de desfiles de escuelas de samba en el Sambódromo de Río de Janeiro, dejó al menos 12 heridos y empañó una fiesta para la que Brasil se prepara todo el año.



Tras el atropellamiento la víspera de 20 personas por parte de una carroza alegórica, la noche del lunes estuvo marcada por el desmoronamiento del techo de una enorme carroza de la escuela Unidos da Tijuca que transportaba en la pista del Sambódromo a decenas de personas.



La carroza, que homenajeaba al músico estadounidense Louis Amstrong, se descompuso en pleno desfile mientras los "sambistas" bailaban sobre ella para animar a la multitud.



Varias personas cayeron desde lo alto de la carroza, de más de 15 metros de altura, ante las cámaras de televisión y miles de personas congregadas en el Sambódromo, mientras el resto de bailarines sobre la estructura gritaban desesperadamente para pedir ayuda.



Los bomberos y los equipos médicos tuvieron que intervenir de urgencia, parando la carroza por más de 20 minutos en la pista, mientras socorrían y sacaban en camilla a los heridos, entre ellos nueve personas con fracturas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos.



Se desconoce por el momento el motivo del derrumbamiento de la estructura, aunque algunos testigos y participantes del desfile de Unidos da Tijuca dijeron que se podría haber tratado de un exceso de peso, pues habría más personas en la carroza de las que habitualmente participaban en los ensayos.



No fue el único incidente que se vivió anoche en el Sambódromo de Río, donde otras dos escuelas –Uniao da Ilha y Mocidade- tuvieron problemas con sus enormes carrozas temáticas, incapaces de maniobrar con soltura en una pista mojada y llena de personas.



Un problema que el domingo provocó el mayor accidente de este carnaval: el atropellamiento de una veintena de personas por una carroza de la escuela Paraíso do Tuiuti cuando accedía a la pista de los desfiles.



Tres personas resultaron heridas graves, entre ellas una mujer que tras pasar por una operación está hospitalizada y necesita respiración asistida, según fuentes de la Secretaría de Salud de Río de Janeiro.



En total fueron 33 personas heridas durante los dos días de desfile de las 12 escuelas de samba del Grupo Especial –la ‘primera división’ del carnaval-, el momento culminante del carnaval carioca y un espectáculo que los organizadores califican como “el mayor espectáculo del planeta”.



Los organizadores dijeron que van a examinar lo ocurrido y adoptarán las medidas necesarias –entre las que se especula una obra en el Sambódromo- para que no vuelva a ocurrir.



La docena de escuelas de samba del Grupo Especial que desfilan por el Sambódromo tienen miles de seguidores y se preparan todo un año para organizar sus presentaciones alegóricas, en las que gastan cientos de miles de dólares.



La mayoría de las escuelas cuenta con talleres propios para erigir y construir estructuras que implican el trabajo durante meses de ingenieros, soldadores y carpinteros, todo para preparar un desfile por el Sambódromo que dura poco más de una hora.