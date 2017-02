Pau Donés lanza disco, libro y anuncia gira por sus 50 años de vida

Madrid, España.- El músico Pau Donés, con el respaldo de sus compañeros de la banda Jarabe de Palo, lanzó disco doble, libro y anunció la gira que iniciará en México el próximo 18 de marzo.

"50 palos" es el nombre del disco, libro y gira y se debe a que Donés celebra 50 años de vida, y la banda aprovecha para festejar dos décadas de trayectoria; el disco doble reúne los éxitos que la agrupación ha logrado a lo largo de 20 años de carrera, de acuerdo a diversos medios locales como el portal de La Vanguardia.

A pesar de que Donés, vocalista de Jarabe de Palo, padece cáncer desde el verano de 2015, mantiene un espíritu positivo.

Aseguró que ahora lo más importante en su vida es disfrutar y uno de esos goces es cantar, por ello, la agrupación recorrerá varias ciudades de Estados Unidos; en mayo comenzará la etapa española de la gira donde cantarán en San Sebastián, Barcelona, Sevilla, Gijón y Madrid.

“La flaca” y “Depende” son algunos de los grandes éxitos que respaldan la discografía del grupo que en la nueva placa “50 palos”, incluye el tema inédito “Humo”, “una canción de amor a la vida un poco durilla”, resaltó Donés.

El vocalista, que por motivos de salud se ha mantenido fuera de los escenarios, aseguró que “he estado dos años fuera del escenario y me voy a volver a subir; es excitante”, indicó el cantante, a quien le reapareció un tumor a principios de este febrero después de haber superado un cáncer de colon diagnosticado en 2015.

“Habrá días que estaré al ciento por ciento, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti”, acotó Donés.

La gira para promocionar el nuevo trabajo discográfico de Jarabe de Palo, comenzará en la Ciudad de México el 18 de marzo, continuará en Monterrey y varias ciudades estadounidenses antes de iniciar su ruta por España.