Maxine Waters, primera en anunciar que no asistirá al discurso de Trump

Washington, EUA.- La congresista demócrata Maxine Waters es la primera en anunciar que no asistirá al discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso.

"No respeto a este presidente y no estoy contenta con la presencia de este presidente, así que no voy a asistir esta noche. ", indicó Waters.

“Estos son ejercicios ceremoniales, en los que honramos al presidente, y la gente nos da la mano, sonriendo, es una ocasión en la que la gente está básicamente enviando el mensaje de que todos están trabajando juntos, todo va bien”, puntualizó.

Maxine no asistió a investidura de Donald Trump, y dijo las personas que la conocen, no debería sorprenderse de que no iba a asistir al discurso.

Las congresistas demócratas acudirán vestidas de color blanco en protesta a “los intentos de la administración de deshacer logros de la mujer”.