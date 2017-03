Está por verse suerte de millones de inmigrantes indocumentados: Pence

Washington, EUA.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo hoy que el futuro de una eventual reforma migratoria que legalice a millones de inmigrantes indocumentado está por verse, insistiendo que el énfasis continuará siendo retomar el control de la frontera con México y deportar criminales.



“Vamos a hacer cumplir las leyes del país. Vamos a asegurarnos de sacar del país a los criminales extranjeros, primero, y fue el verano pasado cuando el presidente dijo que con respecto a los que están aquí, vamos a ver”, dijo en entrevista con la televisora ABC.



En su discurso ante el Congreso la noche del martes, Trump se pronunció a favor de una reforma migratoria que permita mejorar los salarios y la seguridad del país, y responder así a una asignatura que ha eludido al país décadas.



"Creo que una reforma de migración real y positiva es posible", dijo el mandatario, quien de acuerdo con lo revelado antes por la Casa Blanca, no incluirá un camino a la ciudadanía como lo favorecen demócratas y grupos pro migración.



Trump no ofreció detalles sobre los alcances de una reforma migratoria, aunque fuentes oficiales dijeron que estaría a favor de dar una ruta a la ciudadanía a los 750 mil jóvenes protegidos por el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, conocido como DACA.



Cuestionado al respecto está mañana, Pence evitó siquiera aludir esa posibilidad, apuntando al discurso que Trump pronunció en Pheonix en septiembre pasado, cuando el entonces abanderado presidencial republicano presentó las que -dijo- serían sus prioridades en el frente migratorio.



“Una de las cosas que la gente vio anoche es que el candidato, Donald Trump, es el presidente Donald Trump y habló sobre esas prioridades. Vamos a construir un muro, vamos a hacer cumplir las leyes de este país”, dijo, reiterando que México pagara por la construcción de este último.



En una entrevista separada con la televisora CBS, Pence respondió: “ya veremos eso”, cuando fue cuestionado si la oferta hecha por Trump incluye o no una ruta a la legalización para los inmigrantes indocumentados que están en el país.



“Tenemos que asegurar nuestra frontera. El presidente dijo muchas veces que una nación sin fronteras no es una nación y no es segura. Así que vamos a asegurar nuestra frontera con ese muro”, insistió.



Pence aludió igualmente la contratación de más agentes de la patrulla fronteriza y el fortalecemiento de la aplicación de las leyes migratorias, y sólo después, como lo ofreció Trump en la campaña presidencial “vamos a mirar opciones, el Congreso”.



“Creo que el tono general del discurso del presidente anoche es lo mismo. El presidente Trump es alguien que dirige colaborando, él une a la gente, y ayer por la noche, él desafió al Congreso a unirse en nombre del país y resolver estos problemas que francamente hemos ignorado durante décadas”, precisó.