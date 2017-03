El último presidente de la Unión Soviética llega a los 86 años

Moscú, Rusia.- Mijaíl Gorbachov, el último jefe de Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cumple 86 años de edad preocupado por una nueva guerra nuclear y los procesos de desintegración que ve.



Nacido el 2 de marzo de 1931 en una familia campesina del Cáucaso norte, el futuro líder soviético egresó como abogado de la Universidad de Moscú y más tarde se centró en la Agronomía.



Luego siguió la carrera que se esperaba de cualquiera que deseara destacar en esa época en la URSS: ingresó a las juventudes del Partido Comunista y con 39 años de edad llegó al Soviét Supremo.



Quince años demoró en asumir la secretaría general del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y tres más en alcanzar la presidencia del Soviét Supremo y la jefatura del Estado Soviético.



Punto de referencia para comentar la actualidad mundial, a fines de enero pasado pidió a los presidentes estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, frenar la carrera armamentista y la amenaza nuclear que a su juicio existe.



Su temor, expresado apenas el último de enero a la Rosssískaya Gazeta, lo basó en el aumento al gasto estatal en defensa, la radicalización de las doctrinas militares y el despliegue de tropas y armas por la Alianza Atlántica y Rusia.



Cuestionó que los recursos se gasten en armas justo cuando escasea el dinero para los programas sociales. Se invierte en la fabricación de armamento sofisticado que tiene potencia comparable a las armas de destrucción masiva, alertó.



En la entrevista al diario oficial ruso, rechazó que los problemas del mundo como pobreza, ecología, migraciones, aumento de la población o escasez de recursos, puedan decidirse por la vía militar.



Para frenar la renacida carrera armamentista, el esfuerzo debe de hacerse desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la iniciativa debe corresponder a Trump y Putin, indicó.



Recordó al expresidente estadounidense Franklin Roosevelt, quien dijo que una de las libertades más importantes es la libertad de vivir sin miedo.



El también Premio Nobel de la Paz 1990 había destacado antes con la radiodifusora Eco de Moscú que Europa y el mundo en general se "están desintegrando", por lo que vio cerca una nueva "Guerra Fría".



Este jueves la página electrónica del Kremlin, la casa presidencial rusa, publicó la felicitación del mandatario ruso Vladimir Putin a Gorbachov.



En la felicitación destacó el vasto conocimiento y la experiencia profesional y personal del exlíder soviético, que son "totalmente aplicables al significativo esfuerzo de acrecentar la cooperación internacional".



Gorbachov no ha rehuido su responsabilidad en la desintegración de la URSS, y también ha indicado que no se arrepiente de su actuación a lo largo de 1991, el último de la existencia soviética.



"Hice muchos esfuerzos para mantener la Unión, y mi credo consistía en que en todo, en todos los asuntos, había que hacer las cosas, pese a las dificultades, sin derramamientos de sangre; no se pudo evitar".



"Pero al menos algo tan horrible como una guerra civil, se evitó", señaló en agosto pasado de acuerdo al sitio informativo ruso Sputnik.