El día a día de Donald Trump en la Casa Blanca

Washington, EUA.- Desde su campaña electoral, Donald Trump se ha convertido en uno de los presidentes de Estados Unidos más polémicos debido a sus declaraciones, su temperamento y el gran uso de Twitter, donde a menudo realiza varias "amenazas".



Pero eso no es todo, ahora, Trump está marcando la diferencia con una rutina diaria completamente distinta a la de sus antecesores en la Casa Blanca.



Su día a día refleja un día a día más simple y menos enigmático. No lee libros, no practica deporte y es conocido por su dieta insalubre.



A diferencia de expresidentes como Barack Obama, George W. Bush o Bill Clinton, Trump no dedica algún momento de su día para la lectura, para alguna actividad física o para pasar tiempo con su familia.



Hay que recordar que su esposa Melania y su hijo Barron decidieron quedarse en Nueva York hasta que el pequeño concluya el curso escolar.



Donald Trump despierta todos los días a las 6 de la mañana, tal como lo hacía en la Torre Trump, pero su jornada laboral inicia a las nueve.



Las primeras tres horas de su día las dedica a ver los programas de televisión matutina, entre ellos de una de sus cadenas favoritas, Fox News, y ojea algunos periódicos, a los que suele calificar de deshonestos y falsos.



Luego, en el Despacho Oval, mantiene reuniones con asesores, empresarios y otros miembros del Gobierno. Regularmente almuerza con el vicepresidente Mike Pence en uno de los comedores privados de la residencia.



Alrededor de las seis o siete de la tarde concluye su jornada laboral, y cuando vuelve a la Casa Blanca suele acabar su día tal como lo comenzó: viendo televisión y, en ocasiones, reaccionando ante tuits.



Los fines de semana, Trump viaja frecuentemente a su mansión en su club privado Mar-a-Lago, donde juega golf y mantiene reuniones con miembros de su equipo y antiguos amigos.