Corea del Norte: Infarto mató a hermanastro de líder norcoreano

Kuala Lumpur, Malasia.- El exembajador de Corea del Norte ante las Naciones Unidas (ONU), Ri Tong-il, aseguró que un infarto fue la causa de la muerte del ciudadano Kim Chol y no un envenenamiento con el agente letal VX, como se ha asegurado.



Sin admitir que el norcoreano fallecido el mes pasado en el aeropuerto de Kuala Lumpur sea Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, Ri aseguró que el hombre murió de un ataque al corazón.



"Tenemos información de que Kim Chol sufrió de enfermedades del corazón y no estaba apto para viajar sin su medicación", afirmó el diplomático, quien llegó la víspera a esta capital para reclamar el cuerpo del hombre, quien llevada un pasaporte norcoreano con el nombre de Kim Chol.



En una conferencia de prensa en la embajada de Corea del Norte en Kuala Lumpur, Ri destacó que había identificado al fallecido como Kim Chol, rechazando que sea el alejado hermanastro del líder norcoreano, como han afirmado Malasia y Corea del Sur.



Citando la autopsia llevada a cabo por las autoridades de Salud de Malasia, el enviado norcoreano afirmó que los resultados confirmaron que su ciudadano murió de un ataque al corazón y no de nada más.



"También se encontraron medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial entre sus pertenencias", indicó Ri, según un reporte de la edición electrónica del diario The Star de Malasia.



Sin embargo, el fin de semana pasado, el director general del Departamento de Salud, Noor Hisham Abdullah, afirmó el 21 de febrero pasado que no había evidencia de que la víctima haya sufrido un ataque al corazón.



Kim Jong-nam falleció el 13 de febrero pasado en una ambulancia camino a un hospital, tras presuntamente ser envenenado con el agente letal VX por dos mujeres en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, donde preveía tomar un vuelo a Macao.



Sobre estos informes, Ri aseguró que se trata de un engaño de Corea del Sur para desviar la atención que la crisis política que vive por el escándalo que involucra a la suspendida presidenta Park Geun-hye.



"¿Cómo fue que Corea del Sur supo sobre el uso de la arma química desde el principio? Esto significa que sabían qué iba a suceder”, indicó el exembajador, tras afirmar que Seúl necesita responder de esto a la comunidad internacional.



Ri también cuestionó el hecho de que las dos mujeres acusadas de llevar a cabo el ataque contra el norcoreano hayan sobrevivido después de manipular el producto químico altamente tóxico únicamente con las manos.



También cuestionó por qué no hay nadie afectado en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, que atiende a "decenas de miles de personas", incluyendo los médicos y enfermeras que socorrieron a la víctima.



Recordó que el VX es conocido por su alta toxicidad y que ha sido clasificado como un arma química por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



“Cualquier víctima está condenada a morir", dijo y agregó que si era cierto que el VX fue utilizado, las muestras deben enviarse a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), para hacerles las pruebas correspondientes.



Si se prueba, entonces debe identificarse quién lo hizo, quien lo llevó a Malasia para dárselo a las dos mujeres responsables del ataque, indicó y agregó que continuaría su misión para solicitar ver el cuerpo de la víctima.