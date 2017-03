Duelo nacional en Ucrania por muerte de 11 mineros

Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, decretó hoy duelo en todo el país, en honor a los 11 trabajadores muertos este mediodía por una explosión en una mina de carbón de la occidental región de Lviv.



"El presidente ucraniano ha declarado el luto de toda Ucrania tras la tragedia en la región de Lviv. El decreto correspondiente fue firmado hoy", informó esta tarde el portavoz de la presidencia Sviatoslav Tseholko, poco después de la tragedia.



Al menos 11 trabajadores de la mina Stepa, en la región de Lviv, murieron y otros seis resultaron heridos por una explosión de metano al interior del pozo, donde al menos había 172 trabajadores.



La explosión se registró cerca de las 12:25 horas locales (10:25 GMT) a unos 550 metros de profundidad de la mina de carbón Stepova, en la aldea de Hlukhiv, Lviv, perteneciente al consorcio Lvovugol, según un reporte de la agencia Interfax Ukraine.



“Ha ocurrido un desastre en Stepa. Una explosión de metano. Hay 11 muertos”, indicó el jefe del sindicato minero, Mijailo Volinets, a través de un mensaje en su perfil de Facebook.



El Servicio Estatal de Emergencia (SEE) de Ucrania informó que no se descarta que aumente el número de víctimas, ya que no hay comunicación con 20 trabajadores que se hallaban en la galería donde se produjo la explosión.



La mina Stepa opera desde 1978, sin embargo, nunca había registrado un incidente tan grave.



El hecho es el primer accidente grave en la minería ucraniana desde el 4 de marzo de 2015, cuando una explosión de metano mató a 34 trabajadores en la mina Zasiadko, situada en la región oriental de Donetsk.