Crean movimiento en Francia para que Obama sea presidente

Ciudad de México.- Un movimiento para que Barack Obama sea el nuevo presidente de Francia fue lanzado en el país galo. Este tiene la misma consigna que usó el exmandatario estadunidense para su campaña de 2008: 'Yes we can'. Solo que en esta ocasión el mensaje es 'Oui on peut'.

(Foto: Twitter.)

Y aunque la campaña comenzó como una posibilidad incrédula, esta ya cuenta con más de 40 mil firmas en el sitio web 'Obama2017.fr' hasta el momento. Sin embargo, quien fue el primer expresidente afroamericano de Estados Unidos no puede competir legalmente para los comicios franceses del 23 de abril.

(Foto: Twitter.)

Además, el sitio diseñado para para recaudar más votos a favor de Obama contempla lo siguiente: "Queremos golpear con la elección de un presidente extranjero a la cabeza de nuestro hermoso país". Es por esto que esperan llegar a más de un millón de firmas para antes del 15 de marzo.