Donald Trump denuncia 'cacería de brujas' contra su Fiscal General

Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su Fiscal General Jeff Sessions pudo haber sido más específico en su respuesta sobre los contactos que mantuvo con funcionarios rusos, pero responsabilizó a los demócratas por desatar la controversia por intereses políticos.

"Jeff Sessions es un hombre honesto. Él no dijo nada malo. Pudo haber dado una respuesta más precisa, pero claramente eso no fue intencional", dijo el mandatario republicano en un comunicado.

"Los demócratas están aprovechándose de la situación", dijo Trump. "¡Se trata de una cacería de brujas!", añadió.

