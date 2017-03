EUA anticipa recuperación del peso con tratado comercial 'sensible'

Washington, EUA.- El secretario o de Comercio, Wilbur Ross, anticipó hoy que el peso mexicano logrará una buena recuperación si Estados Unidos y México logran un acuerdo comercial “sensible”.



“El peso ha caído mucho, principalmente por el miedo de lo que va a ocurrir con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Yo creo que si nosotros y los mexicanos logramos un acuerdo comercial sensible, el peso mexicano se recuperará mucho”, dijo Ross a la cadena CNBCN.



Luego de los comentarios de Ross, el dólar estadounidense descendió en su cotización frente al peso mexicano en bancos de la Ciudad de México, según reportes financieros.



Ross indicó que una de sus prioridades será el acuerdo comercial con México. En otras ocasiones ha señalado que el Departamento de Comercio tendrá un papel central en las negociaciones del TLCAN, antes que con China, país con el que Estados Unidos padece un déficit de 345 mil millones de dólares.



“El primer punto en nuestra agenda será el TLCAN, porque tiene sentido solidificar primero a nuestro vecindario”, enfatizó.



El secretario de Comercio señaló que la nueva administración buscará ser agresiva en la vigilancia del cumplimiento de las reglas comerciales.



“Seremos agresivos en comercio, porque sabemos que los acuerdos que han sido hechos históricamente han resultado en grandes pérdidas de empleos manufactureros, cierres de negocios manufactureros. No queremos que eso continúe”, señaló.



“El primer énfasis será facilitar las exportaciones de Estados Unidos a otros países, deshaciéndonos tanto de barreras tarifarias como no arancelarias al comercio”, abundó.



Añadió que Estados Unidos buscará evitar el ingreso de productos ilegalmente subsidiados, haciendo cumplir la ley.



“En la próxima semana, van a empezar a ver más de nosotros en la parte de hacer cumplir la ley. Creo que es ridículo atravesar por todo lo que representa el presentar un caso comercial, ganarlo y no hacerlo cumplir (...) seremos vigorosos haciéndolos cumplir”, indicó.



Respecto al llamado Impuesto de Ajuste Fronterizo (BAT), Ross dijo que la mayor parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tienen algún tipo de impuesto al valor agregado, que penaliza importaciones y facilita exportaciones.



“Necesitamos hacer algo para balancear el presupuesto”, señaló.