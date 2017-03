Pide Casa Blanca indagar si Obama ordenó intervención telefónica a Trump

Washington, EUA.- La Casa Blanca pidió este domingo al Congreso de los Estados Unidos examinar si el gobierno del expresidente Barack Obama abusó de su autoridad durante la campaña electoral de 2016 como parte de una investigación sobre la influencia de Rusia en los comicios de noviembre.



La solicitud fue revelada un día después de que el mandatario Donald Trump afirmara, sin entregar evidencia, que Obama ordenó intervenir los teléfonos usados por el equipo de campaña del republicano en la Torre Trump en Nueva York.



El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que funcionarios del Gobierno de Trump no emitirían más comentarios sobre el asunto hasta que el Congreso haya terminado su investigación, en un posible intento por acallar eventuales llamados al mandatario para que explique sus declaraciones.



"Los reportes vinculados a investigaciones sobre el periodo anterior a las elecciones del 2016, que podrían estar motivadas políticamente, son muy perturbadores", declaró Spicer en un comunicado.



Trump hizo la acusación sobre supuestas escuchas ordenadas por Obama en una serie de tuits el sábado por la mañana, en medio el enorme escrutinio surgido por los vínculos de su campaña con el Gobierno de Rusia.



Un portavoz de Obama negó la acusación y dijo que había una "regla central" que impide a la Casa Blanca intervenir en investigaciones independientes del Departamento de Justicia.



Según las leyes estadounidenses, una corte federal tendría que haber considerado que existe probabilidad de que el sujeto bajo vigilancia es "un agente de una potencia extranjera" para aprobar una intervención de dispositivos de comunicaciones en la Torre Trump.



"No hubo tal actividad de vigilancia ordenada en contra del presidente electo en el momento en que era candidato o durante su campaña", dijo el ex director de Inteligencia Nacional James Clapper, quien dejó el Gobierno al final del mandato de Obama, al programa "Meet the Press" de la cadena NBC.



La Casa Blanca no entregó evidencia para respaldar las acusaciones de Trump y no confirmó que éstas fueran ciertas.