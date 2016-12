2 de cada 3 mexicanos advierte daño a la economía mexicana por Trump

Ciudad de México.- La pretensión del presidente electo de Estados Unidos ha generado entre los mexicanos una percepción negativa en la relación entre México y el país vecino del norte. La mayoría de ciudadanos desaprueba gestión de autoridades federales, estatales y municipales.



Según una encuesta telefónica a mil personas, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados sobre migración, el 82% considera que la construcción del muro es una agresión hacia México, en tanto que el 15 % rechaza que sea un ataque.



Según el sondeo efectuado entre el 8 y el 10 diciembre de este año, a mil personas mayores de 18 años en el país, 8 de cada 10 mexicanos advierten que el muro en la frontera con México no frenará las intensiones de los migrantes que buscan el sueño americano, un 10 por ciento señala que si habrá un freno al paso de ilegales.



Indica que 2 de cada 3 encuestados avizora que la presidencia de Donald Trump afectará “mucho” a la economía mexicana, 11 por ciento prevé que afecte algo y 12% ve consecuencias mínimas.



En el estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 48 por ciento de los encuestados considera que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se incrementó la migración hacia Estados Unidos en comparación con los gobiernos anteriores, 35 por ciento cree que permanecerá igual que antes y 8.3 afirma que disminuyó.



La encuesta también contempla un apartado donde los ciudadanos evalúan a las autoridades de distintos ámbitos de gobierno: al Presidente de la República, sólo 24% aprueba su trabajo, 66% lo desaprueba y 7% no sabe



Los diputados federales tampoco pasaron la prueba ya que 67% reprueba su trabajo y 8% lo avala.



En el ámbito de las entidades federativas la calificación ciudadana no les favorece.



Para los gobernadores y Jefe de Gobierno, 55 % de los ciudadanos desaprueba su desempeño y 34% lo respalda.



En el caso de presidentes municipales o delegados: 40% aprueba su trabajo, 47% lo desaprueba.