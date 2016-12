Ley de Seguridad Interior para Fuerzas Armadas podría ser en periodo extraordinario

Ciudad de México.- El presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró que de haber un periodo extraordinario para sacar la Ley de Seguridad Interior para las Fuerzas Armadas, este sería a finales de enero o en su defecto podría darse su discusión en el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en el mes de febrero.

"Si hubiera un extraordinario sería a finales de enero, también. La verdad es que nosotros habíamos pensado que ese extraordinario pudiera ser por ahí del 20, del 25. Si se avanzan los trabajos, si se tiene un dictamen y se desea esperar al 3 o al 6 de febrero, bueno, no pasa nada”, dijo.

“Lo importante es que se pueda trabajar en conferencia, que estemos de acuerdo diputados y senadores en qué es lo que vamos a aprobar. Si tenemos ese acuerdo, me parece que lo de menos es si es el 25 de enero o si es el 6 de febrero", dijo Pablo Escudero.

También informó que la fecha de inicio de los foros para analizar el tema sería después del 10 de enero.

"Estamos justamente platicando con el presidente de la Cámara de los Diputados. Yo también escuché las declaraciones del coordinador César Camacho. Me parece que todos están pensando alrededor del 11, 12 o 13 de enero poder empezar con esta discusión, con estos foros y empezar a elaborar un dictamen de manera en conferencia", señalo el presidente del Senado.

Finalmente Pablo Escudero resaltó la importancia de que exista fiscal anticorrupción y un fiscal general de la nación, que dijo son necesarios para abrir el camino hacia un nuevo esquema de procuración de justicia en el país.

"Este país requiere empezar a hacer esa transformación. Si no tenemos fiscal general, si no tenemos fiscal anticorrupción; no podemos empezar a hacer la transición para abandonar una Procuraduría General de la República vieja, que ya no funciona, que tiene muchos vicios; hacia un nuevo esquema de procuración de justicia, que es en lo que todos hemos pensado", señaló el legislador.