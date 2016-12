Presentarán queja ante Conapred contra Fayad por declaración

Ciudad de México.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Ávalos, anunció que presentará una queja ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, en contra el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, por lo que consideró declaraciones y acciones discriminatorias y misóginas en contra de mujeres indígenas.



La también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados calificó de vergonzante y patético que un gobernador se conduzca con falta de responsabilidad social como lo hizo Omar Fayad, hace unos días, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, donde dijo a las mujeres indígenas que recibieron estufas ecológicas, que "duerman con ropa" porque "producen mucho chamaco".



La diputada Candelaria Ochoa dijo que presentará una queja ante la Conapred, "para que le haga un llamado al gobernador de Hidalgo, pida una disculpa pública y adopte un enfoque de género y no discriminación en su actuar institucional como mandatario".



Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada de Movimiento Ciudadano pidió al Congreso de la Unión no quedarse de brazos cruzados ante lo que llamo un acto de discriminación.



"Me parece que hoy tendíamos que hacer un pronunciamiento muy serio respecto a las declaraciones del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, no solamente son misóginas y machistas, sino son discriminatorias y racistas en contra de las mujeres indígenas de su estado".