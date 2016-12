TLC entre México y EUA debe fortalecerse: McCain

Ciudad de México.- El senador republicano John McCain se pronunció por fortalecer el TLC entre México y Estados Unidos y fortalecer la relación entre los dos países en todos sus ámbitos.



Dijo que la relación entre México y Estados Unidos no se debe debilitar. También se pronunció por una reforma migratoria que sea integral de certidumbre.



En consecuencia de prensa en la biblioteca Benjamín Franklin de la embajada estadounidense McCain reconoció no saber que debe cambiar en el TLC de América del Norte, pero aclaró que no abogaría por un cambio significativo debido a que de darse una cancelación en el comercio, entidades como Arizona entrarían en recesión muy importante.



Luego de calificar la relación entre México y Estados Unidos como excelente, defendió a los jóvenes mexicanos conocidos como dreamers y dijo que de ninguna manera deben ser deportados.

Sin embargo se pronunció por una frontera más segura con más tecnología y más patrullas fronterizas.



Al final McCain manifestó sus condolencias por los fallecidos y heridos en la explosión de esta tarde en Tultepec.