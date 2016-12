En Coahuila expulsamos al PRI: Humberto Moreira

Ciudad de México.- Humberto Moreira volvió a la palestra y respondió la amenaza de Enrique Ochoa de expulsar del partido a todo aquel priista que amenace con irse a otro.



"Si me expulsan a mí, en Coahuila expulsamos al PRI. Así. De plano, que no cuzquen al león (sic), que no estén jodiendo y se pongan a trabajar cerca de la gente, a la que han despreciado todo este tiempo", dijo el ex gobernador de Coahuila.



Humberto Moreira lamentó que su hermano, el actual gobernador Rubén Moreira, haya traicionado a los coahuilenses y desprecie a los sectores más vulnerables.



"El gobernador ha despreciado a toda la gente humilde y nomás se la pasa con los ricos. Desayuna caviar y champán todas las mañanas, como la abeja reina. Pero el cabrón es un abejorro. Al rato va a a regresar otra vez el cabrón adonde está", expresó.



Recalcó que si el tricolor no corrige el rumbo, perderá la entidad. Y culpó de la caída en la simpatía de ese partido a los desplantes de Rubén Moreira.



"Se ha echado mucha gente en contra por su forma tan grosera de tratar a los demás. Quedan once meses de gobierno y cinco meses y días para que haya elección no entiende. Él se siente todo poderoso. Va a quitar a los alcaldes. Yo nomás hago una reflexión: Los alcaldes deben tener cuidado. El próximo congreso local es que va a probar o no aprobar sus cuentas públicas".