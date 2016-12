Gobierno trabaja para proteger a niños y jóvenes: Angélica Rivera

Ciudad de México.- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto trabaja por todos los niños y jóvenes del país, para protegerlos y prepararles un mejor futuro, afirmó Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional.



Al recibir en la Residencia Oficial de Los Pinos a más de un centenar de niñas, niños y adolescentes de entre seis y 18 años de edad de las Casas Hogar "Graciela Zubirán Villarreal" y "Centro Amanecer", mismos que pertenecen al DIF Nacional, pidió a los presentes guardar un minuto de silencio por las víctimas de Tultepec y sus familias.



También expresó que la vida tiene momentos adversos, por lo que hay que estar unidos.



En su mensaje navideño, mencionó que "es tiempo de generosidad, de abrir nuestros corazones a los demás. Nos toca festejar la Navidad y agradecer la oportunidad de estar con la familia. El mejor propósito es decidir ser la mejor persona que podamos, en todos los aspectos".



Durante la convivencia. Angélica Rivera de Peña reiteró el compromiso del Gobierno federal con la educación y la atención integral de los menores en situación de vulnerabilidad.



"Me gusta mucho escucharlos para saber cómo están y poder ayudarlos, para que me sientan cerca de ustedes", externó.



En la reunión, los menores jugaron y disfrutaron de un menú navideño, y fueron sorprendidos con regalos y la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó para respaldar la labor de su esposa al frente del DIF.



El presidente de la República y su esposa saludaron a cada uno de los menores de edad y para finalizar el presidente dirigió unas palabras a los niños:



"Les deseo a cada uno de ustedes una muy Feliz Navidad y que 2017 les depare muchas alegrías. Acuérdense que las cosas que valen la pena en la vida no se logran fácilmente. Hay que esforzarse, hay que dedicarle empeño, hay que trabajar y echarle muchas ganas.



Sobre todo, tener una gran actitud, una actitud positiva, que les permita alcanzar todo lo que se propongan. Celebro que sean parte de la familia DIF, que el DIF sea el hogar de todos ustedes. Les deseo un feliz 2017. Que logren todo lo que se propongan", finalizó.