Celebra Copred aprobación del Art. 9 de la Constitución de la CDMX

Cd. de México.- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, celebró la aprobación del Artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México, ya que garantiza el pleno ejercicio de los Derechos Humanos en condiciones de igualdad.



El organismo de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local recalcó que el texto eleva a rango de constitucional la garantía de acceso a los Derechos Humanos de forma igualitaria y sin discriminación.



Además de reconocer su condición de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad.



Dicho artículo subraya que en la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y de los plasmados en las normas generales y locales.



En su apartado C, detalló, describe lo relativo a la igualdad y no discriminación, y que la Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana.



Para ello, las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.



Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades.



Lo anterior, ya sea por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la situación migratoria, las condiciones de salud, embarazo, la religión y las opiniones.



También por motivos de preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra, entre otros.