Diputados van por nueva ley de trata de personas

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados va por una nueva ley que modificará de fondo la minuta de la Ley General en Materia de Trata de Personas que envió el Senado, a fin de garantizar que ningún delincuente acusado de este delito salga en libertad por una debilidad en la legislación.



Para ello, en enero los diputados comenzarán a trabajar para rehacer 17 artículos para definir con precisión el tipo penal para la trata sexual, laboral y de mendicidad, informó la presidenta de Comisión Especial Contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Julieta Fernández.



"Con un amparo podrían salir de la cárcel, entonces, hay que actuar con responsabilidad Y es que el delito va transformándose rápidamente. Aunque no tenemos periodo de sesiones vamos a trabajar en enero para poder ir perfeccionando la ley, ir sacando una nueva ley que incluya, pues, las bondades que tenía el Senado y las bondades que tenía la ley del 2012", señaló la diputada Julieta Fernández.



Por su parte, Paola Galico, del Partido Verde, secretaria de dicha Comisión Especial, explicó que "El miedo que había en este texto es que quien no cometió la conducta de enganchar, de transportar, de transferir: los medios comisivos, pudiera entrar en el principio de retroactividad y salir libre".



También buscaran redefinir la trata de personas a través de método de vientre subrogado.



Un tema que prende focos de alerta ya que señalan vacios legales, pues, tan solo el año pasado hubo mil 200 extranjeros que pagaron dinero por rentar un vientre que les permitió sacar del país a un menor.



La presidenta de Comisión Especial Contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Julieta Fernández, dijo que el tema podría tipificarse como trata de personas "los empresarios trasnacionales vienen a prácticamente a comprar niños y a rentar vientres, esto se da en toda la república mexicana, en clínicas donde no cumplen con todos los estándares que debieran cumplir. Hay tráfico, sabemos, desde Guatemala, El Salvador a Tabasco. Es que Tabasco cambio su legislación y, entonces, permite el vientre subrogado, que se cobre un dinero por rentar el vientre y esto podría generar trata de personas".



En el Senado, la priista Diva Gastelum, se pronunció por revisar de manera conjunta con los diputados los vacios legales que pueda tener la minuta que aprobaron.



"La necesidad que tiene el país obliga que si el tema de explotación implícito en el delito de trata tiene que verse con otros ojos, así tendrá que ser. Si es el puntito de la "i" es la que molesta, pues quitemos el puntito de la "i". Pero lo que no podemos quitar es que los responsables estén tras las rejas. Eso es lo que no, con eso no se juega, las victimas nos están esperando" puntualizó la senadora del PRI.



La Cámara de Diputados prevé que la ley general de trata de personas quedará perfeccionada y aprobada en el periodo de sesiones que inicia en febrero próximo.