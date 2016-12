Oposición critica súper gasolinazo para 2017

Ciudad de México.- Como si se tratara de una broma del día de los Santos Inocentes, con esa incredulidad algunos senadores se enteraron de los incrementos que tendrán las gasolinas para el próximo año.



La senadora Martha Tagle advirtió que un incremento tan marcado afectará de manera importante no solo el bolsillo de las familias mexicanas sino que golpeará a la industria nacional, por lo que avizoró incremento de precios al consumidor, despido de personal en algunas empresas o incluso la quiebra de empresas.



Apuntó que como oposición exigirá que se revisen las condiciones en que se den los incrementos.



"Yo hubiera esperado que fuera 28 de diciembre para que salieran a decirnos que fuera broma, pero parece que justo lo hacen un día antes para que nos demos cuenta que es la realidad. que esto viene como regalo de año nuevo para los mexicanos y aunque lo vendan como algo factible para el país, me parece que la ciudadanía tiene toda la razón para estar molestar por esta situación", dijo en entrevista telefónica.



A partir del primero de enero, la Comisión Reguladora de Energía, determinará el costo de las gasolinas por región y éste reflejará los costos logísticos de Pemex. Así, el precio máximo de la gasolina dependerá del costo de llevar los combustibles a cada una de las 90 regiones que se establecieron.



"Me parece que Hacienda está haciendo un mal cálculo en este momento de liberalizar en este momento dejando el precio de las gasolinas al libre mercado, como si el mercado pudiera mediarlo y la libre competencia hacer que los precios se ajusten cuando en nuestro país las condiciones no están para eso", indicó.



La senadora subrayó la reforma energética no ha dado a los mexicanos los resultados que tanto pregonaron los entusiastas de la apertura.



"El motivo fundamental de la reforma energética fue terminar de desmantelar Pemex. Lo advertimos cuando se implementó esta reforma estructural y hoy estamos viendo que no se ha cumplido con todo lo que se ha prometido en materia de contar infraestructura para hacer frente a estos retos económicos que tiene el país. No se hizo una sola refinería. Ni siquiera se terminó con el trámite de la refinería de (Atitalaquia) Hidalgo", lamentó Tagle Martínez.



Por su parte, el senador Mario Delgado subrayó que en los últimos cuatro años el incremento de las gasolinas ha sido del 60 por ciento.



"Si en el 2012 llenabas tu tanque con 485 pesos, para este 2017 apenas te va a alcanzar para la mitad. De ese tamaño es el golpe que Peña le ha dado a las familias mexicanas (…) Por si esto fuera poco, Peña está entregando las gasolineras a unos cuantos privados, que solo van a enriquecerse vendiendo gasolina cada vez más cara. ¡No tienen llevadero! Hay que pedirle a Peña que pare los gasolinazos y deje de saquear a las familias mexicanas", expuso a través de un video en el que muestra dos garrafones con el equivalente a lo que se podía y a partir de enero de 2017 se podrá adquirir con $485 pesos.



De acuerdo al senador, se trata de una estrategia del gobierno federal para hacer atractivo el negocio de las gasolineras para los inversionistas extranjeros, aun cuando la competencia no está garantizada y las condiciones económicas no son las mejores.



Ambos legisladores se pronunciaron por revisar la metodología que se usará para determinar los precios máximos en los costos del transporte, o cuando apliquen normas ambientales que exijan el uso de combustibles de mayor calidad.