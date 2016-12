Legisladores buscarán comparecencia de funcionarios por gasolinazo

Ciudad de México.- Ante el incremento en el precio de los combustibles anunciado por la Secretaria de Hacienda para 2017, el senador Armando Rios Piter adelantó que buscarán que los funcionarios del ramo hacendario y energético rindan cuentas al Congreso.



"Esperamos que la Comisión Permanente cite para este tema en lo inmediato no solo al secretario de Hacienda y al director de Pemex sino a todas las autoridades que tengan que ver con esta materia y obviamente una revisión mucho más clara arrancando el periodo ordinario porque lo que es previsible es que el paquete fiscal como fue planteado sea insuficiente por la incapacidad de las autoridades públicas de plantear los grandes cambios que están sucediendo a nivel nacional como internacional", declaró el perredista en entrevista telefónica.



El senador por el estado de Guerrero lamentó que la reforma energética no haya logrado una disminución en el precio de los combustibles, como se había comprometido.



"Hay que decirlo con toda claridad. Este gobierno y su aliado, en este caso los del PAN, en todo momento lo único que han querido vender de la reforma energética -de la cual estuvimos en contra- ha dido la parte supuestamente buena de mejora en los precios", apuntó.



Rios Piter lamentó que exista una desarticulación en el mercado interno derivada de la forma en que se importa y transporta la gasolina, lo que hace difícil pensar en un decremento en el corto plazo.



"Recordemos que a lo largo de todo el proceso de discusión de la reforma energética y posterior ellos vendieron que tanto el precio de la luz eléctrica como el de las gasolinas irían a la baja. Lo que jamás dijeron es que en el corto plazo esto era difícil que ocurriera. Y hoy lo que estamos viendo es el corto plazo de la reforma. Hay que exigirle claridad este gobierno. Hay que exigirle que no haya verdadera a medias y me parece que el discurso de Peña Nieto y de su gabinete ha buscado cubrir los costos del corto plazo con las declaraciones que han venido haciendo", añadió.



El senador indicó que el marcado incremento a las gasolinas y al diésel tendrá efectos "preocupantes" porque seguramente traerá aparejado un incremento en los precios de todos los productos.