Peña Nieto llama a vivir al máximo y a creer en el país en 2017

Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto llamó a seguir creyendo en el país y en los mexicanos durante 2017, "no perder de vista eso que nos mueve, vivir este año al máximo. Amar, aprender y compartir sin limitantes".



"De mi parte y de mi familia, reciban nuestro más afectuoso y sincero abrazo. Nuestros mejores deseos para todos ustedes, que sea un año de salud, de felicidad, de esperanza, de unidad y de orgullo plenos", enfatizó un mensaje con motivo del Año Nuevo.



Indicó que 2016 fue un año de oportunidades y de lecciones aprendidas, en el que "vivimos situaciones adversas, y en unidad, las enfrentamos".



El primer mandatario aseguró que "seguimos trabajando en ellas, en los momentos que no han sido gratos; sabiendo que, como nación, tenemos la fortaleza para afrontarlos".



En el blog de la Presidencia de la República, indicó que ha sido un año en el que millones de mexicanos han empezado a construir su propia historia de éxito; en el que otros nos la han contado.



Asimismo, "que ha habido retos difíciles, y en ellos, hemos detectado oportunidades. Recordemos que en la búsqueda de un mejor México, participamos todos".



Deseó a todos los mexicanos que durante las fiestas decembrinas todos hayan disfrutado de sus seres queridos; "reflexionado sobre los momentos que vivimos con los que hoy ya no están con nosotros; y compartido historias de alegría y felicidad".