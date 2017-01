Por aumento a la gasolina no habrá incremento al precio del Metro: Mancera

Ciudad de México.- Miguel Ángel Mancera, Jefe de gobierno de la Ciudad de México, anunció que no habrá incremento a pasaje en el metro por el tema del gasolinazo y el incremento a las tarifas eléctricas.



Dijo también que se analiza cual será el incremento en M1 y Metrobús, pero hasta hoy no se ha autorizado ninguno.



Señaló que la autoridad estará muy vigilante de que no se cometan abusos. Además dijo que se garantizará el derecho de movilidad y también el de libre manifestación derivado de las inconformidades por el incremento a los combustibles.



El Jefe de gobierno reconoció que sí afectará a las finanzas de la ciudad el incremento al precio de las gasolinas y por ello hizo un nuevo llamado al presente Enrique Peña Nieto para que asista a la reunión de la CONAGO el próximo lunes y se analice la situación y se reconsidere el incremento al IEPS y que se ajuste.



Mancera señaló que para apoyar a la economía de los capitalinos habrá descuentos en el pago de impuestos como mantendrán predial, se mantendrá el descuento de no tenencias a vehículos de hasta 250 mil pesos.



Dijo que queda eliminado el tema de la plusvalía y ley de vivienda de cualquier impuesto y anuncio que habrá descuentos para quienes mejoren sus banquetas o camellones, área verdes e incluso las fachadas de sus inmuebles.



Por último señaló que no habrá reducción en el tema de la seguridad.