Congreso se equivocó al aprobar Ley de Ingresos: Barbosa

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, pidió que el gobierno federal ponga fin al “gasolinazo” mediante un freno a la liberalización de la gasolina y que regrese el subsidio a los combustibles hasta que haya condiciones salariales suficientes entre la ciudadanía para hacer frente a ese incremento.



“Si tiene que haber de parte del estado una posición de subsidio al pueblo si no ¿para qué sirve el Estado? Dicen para que ya no pueden seguir subsidiando, entonces ¿para qué sirve el Estado? Tienes que suspender la liberalización de los precios de los combustibles y poderla postergar hasta cuando haya condiciones económicas de la gente eso es, no la suspendes en definitiva no, tienes que suspenderlas hasta que haya condiciones de poder enfrentarlas en los términos de mercado. La pregunta es, hay que pagar el precio real y que lo pague la gente, el estado ya no lo puede pagar, bueno y el salario entonces que la gente gane lo que necesita ganar para poder pagar la gasolina”, señalo Barbosa.



Anunció que presentarán un punto de acuerdo en la sesión de la comisión permanente para exhortar al presidente Enrique Peña Nieto a que presente una iniciativa para dar marcha a tras al incremento de las gasolinas. También reconoció que los legisladores se equivocaron al aprobar esta medida.



“Cuando aprobamos esa parte de la ley de ingresos, el Congreso de la Unión y sus cámaras y sus legisladores deben de reconocer que se equivocaron, es la primera actitud de entrada que debemos de tener. Y cuando hay una equivocación legislativa, esa se corrige con otra acción legislativa. Tenemos que exhortar al ejecutivo con todas las fuerzas políticas en una proposición de un punto de acuerdo de urgente resolución que presentaremos mañana para que el ejecutivo presente esa iniciativa, es decir inicie el procedimiento parlamentario para derogar los transitorios decimoprimero, y decimosegundo de la ley de ingresos”.



Barbosa también llamó a todos los legisladores federales, diputados y senadores, así como a los gobernadores del país a que se pronuncien en contra del aumento de la gasolina.



Informó que también presentarán este jueves en la permanente una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley que fija las bases para el establecimiento de precios máximos de los combustibles y que estos estén vinculados con porcentajes al salario mínimo.