Senadores del PRI piden que manifestaciones se den por cauces legales

Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, dirigido por Emilio Gamboa, fijó su postura en relación a los saqueos derivados del incremento a las gasolinas.



En un comunicado señalan que con relación a los acontecimientos que vivimos los mexicanos como consecuencia del incremento en los precios de las gasolinas, los senadores del PRI, como partido en el Gobierno, son respetuosos de las expresiones y manifestaciones de inconformidad que se han presentado, siempre que se desarrollen dentro de los cauces legales.



Añaden que los senadores del PRI hacen un llamado a que estas expresiones se manifiesten dentro de la legalidad y el orden, y que no alienten actos de vandalismo que lastimen a la sociedad.



Destacan que reconocen y entienden que estas decisiones generan rechazo; sin embargo, la realidad internacional obliga al Estado mexicano a aplicar estas medidas.



México, dicen no es un país aislado y tiene que enfrentar los vaivenes de la economía global, de no hacerlo, los mexicanos viviríamos una situación económica aún más delicada que afectaría sensiblemente la economía de las familias mexicanas.



Enfatizan que el Grupo Parlamentario del PRI ha estado y estará siempre abierto a las inquietudes de la sociedad. “Estamos comprometidos con las mejores causas de México, por lo que hacemos un llamado a todas las organizaciones, sectores, grupos y a la sociedad en general para que se expresen de manera ordenada y actúen en el marco de la ley. Hoy más que nunca los mexicanos necesitamos enfrentar unidos nuestros problemas. Es momento de diálogo y entendimiento”, señalan los senadores priistas.



Agregan que el Grupo Parlamentario del PRI hace un firme y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo, a las Cámaras del Congreso de la Unión, así como al Poder Judicial de la Federación, a los tres órdenes de gobierno, a los organismos autónomos del Estado, así como a todos los sectores y entidades que ejerzan recursos públicos, para que a la brevedad presenten medidas de austeridad y ahorro, y asumamos un firme compromiso con la gobernabilidad, porque el momento que vive México así lo exige.



“Los senadores priistas demandamos a todas las autoridades responsables que actúen con decisión, oportunidad y firmeza para evitar abusos en los precios de bienes y servicios, y continúen combatiendo el robo de hidrocarburos. México y su gente son más grandes que las adversidades que enfrentamos. Estamos seguros que respetando la ley, la libertad de expresión y a través de los cauces institucionales encontraremos la mejor vía para salir adelante de esta delicada situación” señalaron los senadores del tricolor.