Sugieren arzobispos reconsiderar alzas en las gasolinas

Ciudad de México.- Arzobispos de Mexico piden al gobierno reconsiderar el aumento de gasolina, y a la población a no provocar vandalismo.

Mediante un boletín de prensa firmado por el vocero del Episcopado Mexicano, Alfonso Miranda Guardiola, “este órgano religioso católico hace un llamado a las autoridades civiles a reconsiderar seriamente el aumento al precio de los combustibles”.

“Dado el contexto nacional y las variables internacionales, esta medida que afecta a todo nuestro país, especialmente a los más pobres. Se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente, y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental”, indicó el texto.

“Hacemos un llamado a la autoridad, especialmente al poder Ejecutivo y Legislativo, a mirar desde abajo y no solamente desde arriba. No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”.

Exhortó a los ciudadanos para que “su descontento manifiesto, y su malestar, comprensible, se encaucen a través de medios pacíficos, creativos y respetuosos de la ley. Nunca la violencia, el vandalismo, el saqueo o la afectación a las vías de comunicación serán el camino".

Finalmente se concluye en dicho comunicado que “la violencia genera violencia, destrucción. No expongamos, ni atentemos contra la integridad de ninguna persona, ni la paz social. Seamos sensibles con quienes están siendo doblemente afectados: los que no pueden llegar a sus trabajos, hospitales, escuelas, o no pueden abrir sus comercios, o están siendo saqueados", señaló el texto.