Anuncia EPN reducción de 10% en salario de mandos medios y superiores del gobierno

Ciudad de México.- En su primer mensaje a la nación en el recién comenzado 2017, el presidente Enrique Peña Nieto explicó las razones por las que su administración decidió aumentar el costo de las gasolinas en el país.



El mandatario abrió su mensaje con una felicitación a todos los mexicanos por el inicio de año y señaló que se trata de un 2017 que “estará lleno de importantes retos para el gobierno y la sociedad. Pero estamos preparados para ellos”.



El tema del aumento al precio de las gasolinas ha causado mucho enojo y lo entiendo, por lo que quiero ofrecerles una explicación para aclarar dudas, puntualizó.



El gobierno no recibirá ni un centavo por este incremento; de hecho, habrá una reducción de 10 por ciento en salarios de mandos medios y superiores del gobierno federal a partir del primer trimestre del año.



El aumento a la gasolina no se debe a la reforma energética o a un aumento de los impuestos. El precio del petróleo subió en todo el mundo el último año cerca de un 60 por ciento y afecta directamente a México porque importamos más de la mitad de los combustibles que consumimos.



Mantener el precio de las gasolinas como se hizo de modo artificial en administraciones anteriores para no asumir un costo político, habría significado un costo de 220 mil millones de pesos al año; antes de aumentar el precio se recortó el gasto del Gobierno federal en casi 190 mil millones de pesos, eliminándose mas de 20 mil plazas.



El presidente Enrique Peña Nieto señaló que "la unidad es el valor supremo que ha permitido a México afrontar con éxito los mayores desafíos de nuestra historia"



“Mi responsabilidad es justamente tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones mayores en el futuro”, por lo que inspirados en la unidad, los mexicanos estamos preparados para enfrentar cualquier reto, enfatizó en un mensaje a la nación.



El jefe del Ejecutivo federal aseveró que “cuando un país pierde su estabilidad económica, las familias, sobre todo las de menores ingresos, acaban siendo afectadas”.