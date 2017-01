Mancera pide reconsiderar el incremento a las gasolinas

Ciudad de México.- El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió reconsiderar el incremento a las gasolinas desde una perspectiva política y no técnica porque si, únicamente de eso se trata, señaló, la Ciudad de México debe aplicar un costo de 14 pesos al metro.



Aclaró que eso no es posible porque crearía mayor atraso y desigualdad entre la ciudadanía.



También se pronunció en contra de que en esta capital se pague un precio en algunas delegaciones y otro diferente en otras.



"Se tiene que hacer una ponderación que no solamente deba ser técnica sino que tiene que ser también política y tiene que ser pensando en el beneficio de la gente, ese es mi punto de vista, no nos pueden hacer solamente una explicación técnica. Yo hoy le podría decir a la ciudadanía que técnicamente el Metro debe costar 14 pesos, pero eso no sería una respuesta política a las condiciones que vive la ciudad, a las condiciones de desarrollo que tiene la gente y a la realidad y lo que vendría a generar sería una condición de desigualdad y aquí lo que abrimos con esta libertad de precios pues ha sido una brecha de desigualdad y yo creo que no ayuda", apuntó Mancera.



“Todavía no nos queda claro y he recibido llamados de la ciudadanía para saber por qué en un lado de la ciudad va estar a un precio y en otros a otro precio, la verdad es que nosotros no creemos que eso ayude en este momento de ninguna manera, yo creo que habrá que buscar soluciones técnicas y la Ciudad de México no está conforme con esta clasificación que se ha hecho de precios de la gasolina pero de cualquier forma nosotros vamos a analizar esto con sumo cuidado yo he pedido a el área técnica y también a la jurídica porque no estoy de acuerdo de ninguna manera en tener tantos precios y tanta diferencia de precios en la Ciudad"., abundó.



Mancera dijo que hasta el momento no se han incrementado los actos vandálicos y de saqueo en las tiendas de autoconsumo de la Ciudad de México y tampoco se tiene, aclaró, registro de que haya algún partido político detrás de estos actos de rapiña.