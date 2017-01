Aumento a gasolinas no significa más inflación: Gobernación

Ciudad de México.- El subsecretario de Gobierno de la Segob, René Juárez Cisneros, sostuvo que el aumento a los precios de los combustibles no significa que habrá más inflación, pues se vigilará que no haya incrementos injustificados en productos.



En su cuenta en Twitter @JuarezCisneros, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la difícil decisión de ajustar el precio se realizó con responsabilidad, priorizando el beneficio de la mayoría.



Remarcó que el costo del subsidio a las gasolinas equivale a dos años completos del Programa Prospera o a tres años del Seguro Popular, por lo que eliminar el subsidio al combustible es una decisión compleja pero ineludible, y dolorosa pero responsable.



Juárez Cisneros argumentó que la gasolina se volvió más cara en el mundo, por lo que se debió ajustar su precio al valor que tiene en el mercado internacional, ya que aumentó en el último año casi 60 por ciento.



Finalmente, dijo que se debe entender que el alza en el precio de las gasolinas no es otra cosa que la supresión del subsidio a las mismas.