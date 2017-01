INE creará Comisión de Debates rumbo a elección presidencial de 2018

Ciudad de México.- El Consejo General del INE trabaja en la creación de una Comisión de Debates, que definirá toda la logística que implicaría este ejercicio rumbo al proceso electoral federal 2018, informó el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.



Al encabezar el encuentro Dreamers-Instituto Nacional Electoral (INE), recordó que por ley, este organismo tiene que realizar dos debates presidenciales, por lo que "estamos por construirla, -ésta es una primicia para la prensa- y llevarla a la mesa del Consejo General en breve, la creación de una Comisión de Debates".



Ello, dijo, a fin de conocer "¿Cuántos debates es conveniente tener? ¿En dónde se van a realizar? ¿Cuáles van a ser los temas? Obviamente, esto implicará discutir con los partidos políticos, pero queremos anticiparnos".



Córdova Vianello precisó que el Instituto tiene un enorme desafió rumbo a las elecciones federales en las que se estima habrá un listado nominal de 87 millones de ciudadanos y se instalarán cerca de 154 mil casillas, además de que se podrá votar desde el extranjero por los cargos de Presidente y Senadores de la República.



Indicó que los jóvenes radicados en Estados Unidos de padre o madre mexicana, podrán votar en una casilla única tanto a nivel federal como local, dado que el 1 de julio de 2018 habrá comicios concurrentes en 30 estados, donde cerca de un millón de ciudadanos fungirán como funcionarios de casilla.



"Son las elecciones más complicadas, más complejas de la historia", por lo que en el INE "nos estamos preparando desde ahora".



En su turno, el consejero electoral Arturo Sánchez comentó que el Instituto cuenta con mucha experiencia en la realización de debates presidenciales, por lo que se busca que "antes de que lleguen los tiempos, se cuente con una Comisión (de debates) que vaya preparando las diversas alternativas y formatos", rumbo al 2018.



El también presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de Procesos Electorales Locales 2016-2017, señaló que se busca que "no nos agarren las carreras y, en el último momento decidir cosas que podemos ir preparando".



Mencionó que la propia ley obliga al INE a realizar al menos dos debates presidenciales, de ahí que se buscarán consensos con los partidos políticos y los medios de comunicación, para llevar a buen puerto este tipo de ejercicios.



A pregunta expresa, Sánchez Gutiérrez señaló que existen diversos formatos de debates, algunos más abiertos, otros no tanto, por lo que se buscará un debate novedoso que permita a la ciudadanía conocer las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales.



Aclaró que no hay un tiempo específico para aprobar la creación de la Comisión, dado que, insistió, primero se tendrá que dialogar con los partidos políticos.