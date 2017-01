Acuerdo del gobierno, insuficiente ante daño a economía: PAN

Ciudad de México.- El acuerdo que dio a conocer hoy el gobierno federal para mitigar los efectos del “gasolinazo” es “insuficiente y no corrige el daño causado a la economía las familias mexicanas”, señaló el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza.



Consideró que las medidas anunciadas “son más bien paliativos que no resuelven el problema de fondo y mucho menos el descontento generalizado en todo el país. No corrigen la política económica, ni corrigen la tóxica reforma fiscal que ha reducido la capacidad adquisitiva de los mexicanos”, abundó.



“El Partido Acción Nacional es un partido solidario para lograr la estabilidad y el crecimiento económico de México y ha acompañado a este gobierno en decisiones difíciles, pero hoy no es nuestra responsabilidad la poca eficacia de sus actos en la ejecución del gasto”, se lee en un comunicado.



La “desesperación” en la que se encuentra este gobierno, por llenar los espacios del discurso y la acción es de tal magnitud que olvida que en todo momento está obligado a mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, añadió.



Calificó el acuerdo como un “catálogo de buenas intenciones”. Y agregó que para los diputados del PAN, el aumento en el precio de la gasolina se debe a la tóxica Reforma Fiscal, que impone cargas tributarias injustas para compensar las ineficiencias de los funcionarios.