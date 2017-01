Diputados denuncian que no fueron convocados a reunión

Ciudad de México.- Diputados del PRD desconocen la reunión conjunta con el Senado para iniciar trabajos en torno a la Ley de Seguridad Interior que regulará la actuación de las fuerzas armadas en temas de seguridad. Acusan que no fueron convocados y ni siquiera se invitó a su coordinador que también preside la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri.



Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD, en voz de su vocera en la Cámara de Diputados, Cristina Gaytán Hernández, hizo un extrañamiento al presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, por haber declarado que tras la reunión que hubo comienzan los trabajos sobre Ley de Seguridad Interior cuando las juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y del Senado aún no definen ni han consensado la ruta critica a seguir para el análisis del tema.



En conferencia de prensa, reprochó que en el encuentro con los senadores en donde estuvo el líder de los diputados del PRI, Cesar Camacho, no se enteró ni mucho menos se invitó a los coordinadores parlamentarios de otras fuerzas, al presidente de la Jucopo, ni a los integrantes de la comisión de Defensa Nacional de San Lázaro, de la que es secretaria.



La diputada Gaytán aclaró que el PRD apoya que diputados y senadores trabajen en conferencia, a fin de avanzar la Ley de Seguridad Interior, a fin de dar certeza a la actuación de las fuerzas armadas y a los ciudadanos, pero dejó en claro que rechazan que se pretendan reuniones bajo la mesa en la que no se tome cuenta a todos los actores políticos.



"Nosotros queremos que se cuiden las formas, que se cuiden los procedimientos, pero que se busquen los más altos consensos, quizá no en estar de acuerdo en los temas, pero por lo menos sí en establecer los mecanismos de discusión. Lo que no se puede hacer, es hacer convocatorias selectivas y señalar que con eso se inicia una discusión que todavía no se ha iniciado", puntualizó la legisladora perredista.



Por su parte, el diputado de Morena, Vidal Llerena, calificó como lamentable que se haya ignorado a los diputados en el debate sobre seguridad interior.



"Es preocupante un debate en el que no participan diputados, que nunca se acordó en la Junta de Coordinación Política y dónde no se deja en claro qué leyes van a garantizar la seguridad de la población, sino que buscan mantener al ejército en las calles por tiempo indefinido y tratar de que se suspendan garantías en pro de la actuación militar en las calles", señaló en un comunicado de prensa.