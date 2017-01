Morena rechaza imposición para aprobar Ley de Seguridad Interior

Ciudad de México.- La líder de Morena en la Cámara de Diputados, Rocio Nahle, desconoció el acuerdo que dio a conocer el presidente de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero, en el que establece que en un mes quedará aprobada la Ley de Seguridad Interior.



Luego de la reunión que sostuvieron senadores y diputados de algunos partidos con el responsable jurídico de la presidencia de la republica, advirtió que no permitirán que la agenda de los temas a legislar en San Lázaro se pretenda imponer desde fuera. Sostuvo que la Cámara de Diputados no puede seguir siendo oficialía de partes.



Rocio Nahle dijo que no fue invitada al encuentro que se realizó en el Senado de la Republica.



Y así respondió al acuerdo anunciado por el presidente del Senado, Pablo Escudero: "La agenda de Cámara de Diputados es de Cámara de Diputados, nada mas eso faltaba que ahora el Verde, desde el Senado, nos diga cómo vamos a programarnos aquí. -¿No apoyaran Ley de Seguridad Interior?.- No, por supuesto que no”.