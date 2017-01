Ley de Seguridad Interior busca acallar protestas por gasolinazo: Delgado

Ciudad de México.- La Ley de Seguridad Interna no es viable ni constitucional, aseveró el senador Mario Delgado. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la participación de militares en tareas de seguridad interior ha traído mayores violaciones a los derechos humanos.



Durante el inicio de los trabajos legislativos para la elaboración de esta legislación, diputados y senadores manifestaron que el actual marco regulatorio para los uniformados es insuficiente. No obstante, Mario Delgado advirtió que la regulación de las fuerzas armadas en realidad lo que busca es poner orden de manera urgente a las protestas que se están llevando a cabo en todo el país por el gasolinazo.



"El Congreso no puede ignorar las alertas de la comunidad internacional, si se va a aprobar esta Ley, primero se debe mostrar evidencia empírica que pruebe que en el contexto actual del país, la actuación militar es la opción más viable para la prevención, investigación y sanción de delitos", subrayó Delgado Carrillo.



Criticó que las diferentes iniciativas presentadas tanto por el senador Roberto Gil Zuarth como por los diputados César Camacho y Martha Tamayo en materia de seguridad interna, pretenden legitimar la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles, empoderar al Presidente y a las Fuerzas Armadas, así como debilitar los contrapesos legislativos y judiciales.