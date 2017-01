Corriente del PRI pide a Ochoa reflexionar sobre dirección del partido

Ciudad de México.- La corriente Democracia Interna, encabezada por el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, se sumó a las críticas contra el gasolinazo y a misivas como la del senador Patricio Martínez, que han pedido dar marcha atrás aumento a los combustibles, pues "un partido que no está del lado de las mayorías está condenado al fracaso".



En una carta dirigida al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, Democracia Interna señaló que los argumentos del el gobierno federal para justificar el alza en los combustibles no resultan convincentes.



Enfatizaron que antes de golpear el bolsillo de los mexicanos se logre un combate a la corrupción más eficiente pues este lastre cuesta a la nación 1.5 billones de pesos; también subrayaron la necesidad de acabar con el robo de combustible, pues representa pérdidas por 40 mil millones de pesos al año; adelgazar al Poder Legislativo es otra propuesta; así como reducir el salario de los altos funcionarios y las desproporcionadas prestaciones de los funcionarios de las empresas productivas del Estado; también pidieron reducir las prerrogativas de los partidos políticos en un 50%; y vender la flota aérea del gobierno y prohibir la renta de aeronaves para los funcionarios.



"Nos unimos a las voces que, desde el priismo, esperan una postura congruente que refleje el malestar de la sociedad por la situación que atraviesa México. Que nuestro partido, el de los priistas, exija que se dé marcha atrás al brutal gasolinazo y se agoten primero todas las posibilidades de ahorro en el gasto público antes de volver a golpear al ciudadano de la calle.



"Lo invitamos a reflexionar sobre su capacidad de conducir al Partido Revolucionario Institucional hacia una urgente refundación para que retome los preceptos que le dieron origen y para que pueda presentarse como una opción de gobierno ante su militancia y, de no ser así, a renunciar a su cargo y convocar a la Asamblea Nacional pospuesta para que seamos los priistas quienes determinemos quién deba conducir a nuestro instituto político", expusieron en su misiva los militantes del tricolor.