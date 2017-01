Legisladores piden cerrar filas ante amenazas de Donald Trump

Ciudad de México.- Los dichos de Donald Trump, en su primera conferencia de prensa como presidente electo de Estados Unidos, volvieron a prender los focos de alerta en el Congreso mexicano.



Senadores del PAN refrendaron su rechazo a la construcción del muro en la frontera de ambos países y advierten que México no designará ni un centavo para cumplir el deseo de Trump.



Proponen que el gobierno federal trabaje de manera unida con el Congreso de la Unión para diseñar una política exterior de estado de largo plazo que defienda los intereses de los ciudadanos y de las empresas mexicanas frente a las políticas que amenaza con imponer el nuevo gobierno norteamericano.



La panista Gabriela Cuevas, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, dijo que ante el escenario que plantea Trump es momento de hacer a un lado las diferencias y diseñar una estrategia.



"y por ello es que exhortamos a que la Secretaria de Relaciones Exteriores y al Senado construyamos una verdadera Política Exterior de Estado y de largo plazo que permita a ambos Poderes de la Unión a actuar conjuntamente para promover los más altos intereses de México en Estados Unidos y, de manera muy importante, asegurar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de nuestros connacionales que residen en ese país. Queremos también que el gobierno de México proteja a las empresas mexicanas, a las inversiones en México y, por supuesto, a la construcción de empleos en nuestro país, hoy es momento sí de cerrar filas, sí de estar unidos".







El senador panista, Romero Hicks asi definió lo que se espera a partir del 20 de enero con la asunción de Trump







"Vivimos un momento de luces y de sombras, y frente a la posibilidad de un Trompo-Calipsis necesitamos estar preparados. Y a la pregunta de que si el Congreso mexicano esta preparado; la verdad es que tenemos que hacer mucho más".







Por su parte, la Coordinadora de los Diputados de Morena, Rocío Nahle, sostuvo "Nosotros tenemos que pedir respeto, somos una nación soberana y no nos tienen que dictaminar desde afuera lo que tenemos que hacer o no. Morena es respetuoso en sus relaciones internacionales y pedimos también respeto como país, creo que lo mismo debería estar haciendo el flamante Secretario de Relaciones Internacionales de este país".