Legisladores ven de modo positivo discurso de EPN

Ciudad de México.- Diputados y senadores hablaron de manera positiva en torno al discurso pronunciado por el presidente Enrique Peña Nieto de este miércoles ante cónsules y embajadores de México.



“Vi a un presidente Peña Nieto resuelto, vigoroso, firme en la defensa de los intereses de los mexicanos, no sólo los de carácter económico, que son muy importantes, sino aquellos que atenten contra la dignidad. Los migrantes de origen mexicano que han contribuido de manera importante a la generación de riqueza del vecino país del norte tienen en Enrique Peña Nieto y su gobierno al mejor de sus aliados, férreo en la defensa de los intereses de los mexicanos y comprometido con la dignidad de nuestros connacionales que tengan que ver con los Estados Unidos,”, aseguró Cesar Camacho, diputado priista.



En tanto, la senadora del PRIYolanda de la Torre aseveró que “como siempre el presidente Enrique Peña Nieto tiene una posición de Jefe de Estado, ha sido muy claro en las posición de los mexicanos respecto al muro, pero también paralelamente ha enviado el Estado Mexicano mensajes de concordia y entendimiento, yo creo que los mexicanos tenemos que seguir en ese tenor como lo ha hecho el presidente, buscar siempre acuerdos”.



También señaló que el presidente “ha sido preciso y claro y me parece que es lo que esperamos de un Jefe de Estado”.



Por su parte, Enrique Jackson, diputado del tricolor, indicó que el presidente Peña Nieto fue “oportuno, muy atinado, muy preciso, yo creo que el Presidente expresó el sentir de todos los mexicanos. No aceptamos por ningún motivo que un individuo como el presidente electo de Estados Unidos se refiera así de los mexicanos, quiera imponer su voluntad. Ésta es una nación libre, soberana, que por ningún motivo podemos aceptar que el presidente, por muy respetable que sea, nos pueda someter a chantajes”.



“Aquí el asunto es cerrar filas con el país, con México y con el Jefe del Estado Mexicano, como antes hubo otros y como vendrán otros. Aquí la defensa es el interés nacional, lo que importa es la soberanía del País, la dignidad del país, la fortaleza nuestra en que justamente seamos 120 millones juntos más los 11 millones que están allá, es la manera de enfrentar a los adversarios de fuera”, abundó.



El senador perredista Armando Ríos Piter se sumó a los dicho por los legisladores priistas: “Hoy necesitamos cerrar filas, divididos los mexicanos nos va a cargar la fregada, entonces hoy debemos tener ese planteamiento y por más críticos que seamos hoy debemos cerrar filas con las distintas dinámicas de política pública que tenemos para que tengamos una sola y esa tiene que ser con dignidad y con claridad presentarla en la mesa en un todo integral comercial, migratorio, seguridad frente a los Estados Unidos. Queremos un buen vecindario, pero si hoy el presidente nuevo no lo quiere, dejemos claro que es lo que México retiraría de la mesa también”.