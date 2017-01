No hay necesidad de tener bancada de Morena en el Senado: Delgado

Ciudad de México.- No hay bancada de Morena que pudiera coordinar el senador Mario Delgado. Y es que trascendidos señalaron que el senador, que actualmente pertenece al Grupo Parlamentario del PRD, busca convertirse en coordinador de Morena en la cámara alta.



Mario Delgado reconoció que en septiembre de 2015 un grupo de senadores afines a Andrés Manuel López Obrador solicitaron al entonces presidente de la cámara alta, Roberto Gil Zuarth, la creación del Grupo Parlamentario de Morena, pero esta propuesta fue rechazada.



"No tenemos bancada de Morena, aunque sí habemos una buena cantidad ya de senadores de Morena y todos actuamos de manera coordinada para defender las propuestas de Morena (…) No hay necesidad de tener una bancada de Morena porque podemos actuar de manera coordinada todos quienes coincidimos en este partido político", dijo en entrevista.



Delgado Carrillo señaló que prueba de esta coordinación se dio durante la discusión de la Ley de Ingresos de 2017, cuando los morenistas la rechazaron y advirtieron que conllevaría al mayor gasolinazo de la historia.



Finalmente, sobre el plan de austeridad anunciado por el presidente del Senado, Delgado Carrillo señaló que se trata de una medida adecuada, aunque no atiende el problema de fondo, que es el despilfarro de la clase política.



"Estamos completamente de acuerdo que se establezcan una serie de medidas de austeridad en el Senado de la República. Son necesarias, son urgentes, pero vayamos a fondo al problema. Hicimos una propuesta sobre una Ley de Salarios Máximos para los Servidores Públicos que incluiría a todo el gobierno, a los gobiernos estatales, a los poderes autónomos, para poner fin a todos los excesos privilegios y salarios millonarios que existen en la clase gobernante", dijo.



El legislador exhortó a que se dictamine la Ley de Salarios Máximos a la brevedad posible y sea de los primeros puntos a atender en el periodo ordinario, que inicia en febrero.