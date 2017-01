Las confrontaciones no convienen a nadie: Osorio Chong

Ciudad de México.- Las confrontaciones no convienen a nadie, así lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, al referirse a los actos violentos ocurridos en días recientes con motivo del aumento al precio de las gasolinas.



Y es que el funcionario reconoció ue el tema del Gasolinazo aún puede "rebotar": "Es un tema que efectivamente va a rebotar todavía, en la liberación que se ha hecho de los precios, y que por supuesto lo que estamos tratando es de mitigar a partir de todo lo que se ha venido anunciando por parte del Presidente de la República".



"Entonces, espero que no haya ningún tipo, que no haya ya más confrontaciones, eso no le conviene a nadie y que nadie se aproveche de estas circunstancias", remarcó.



El responable de los asuntos internos del país también dijo que el gobierno federal continuará cuidando que no se violenten los derechos de terceros durante estas manifestaciones en contra del gasolinazo



"Nosotros estamos atendiendo el cuidado de la manifestación, de la exigencia de los planteamientos que se hacen, pero sí, lo que estamos cuidando también, es que no se violenten los derechos de otras personas, de terceros", señaló.



Osorio Chong dijo lo anterior al final del foro internacional: Personas defensoras de derechos humanos, retos y experiencias, la mañana de este viernes en el Museo de la Tolerancia.