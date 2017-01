Constitución de CDMX, botín de tribus: Iglesia

Cd. de México.- La Arquidiócesis de México criticó la Constitución de la Ciudad de México tras señalar que solo es un botín de tribus y no un documento democrático e incluyente.



El órgano oficial de la Arquidiócesis, el semanario Desde la Fe, publica en su editorial que los constituyentes de los partidos mayoritarios solo han actuado con mezquidad, injusticia, imposición e individualismo.



"La esperanza de la Ciudad de México era por la preservación y defensa de los derechos de todos los seres humanos y no para otorgar sentimentales prerrogativas a animales o tratar a los mexicanos no nacidos como productos execrables".



Y agrega: "Lo que crece en el seno de la Asamblea Constituyente es una rémora".



El semanario sostiene que la obsesión criminal por el aborto y la imposición de la perversa y antinatural ideología de género han perjudicado el sano desarrollo del cuerpo social.



La mayoría constituyente ofreció al electorado un documento participativo, justo, incluyente y próspero donde se ejercen las garantías civiles y sociales con libertad, publica.



La editorial advierte que los miles de capitalinos que marcharon en septiembre para defender la familia, estarán atentos al resultado del constituyente y sabrán actuar en consecuencia, castigando en las urnas a una "izquierda corrupta, decadente y depredadora".