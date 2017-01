Proponen reducción de 20 por ciento en presupuesto del Senado

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, anunció que propondrá a la Junta de Coordinación Política una reducción en el gasto de la cámara alta del 20 por ciento en sus gastos.



Esto como parte del plan para enfrentar la actual crisis económica por la que atraviesa el país.



"Nosotros tenemos que acordar en la Junta de Coordinación Política y en el Pleno porque eso no va a ser real, si no es con el acuerdo del Pleno del Senado, una reducción del 20 por ciento, no en la nómina, sino en todos los rubros del Senado, el Senado estaría reduciendo su gasto. Es de 908 millones 394 mil 517 pesos, el acuerdo en ese sentido por parte de la Junta de Coordinación política que podría ser mañana mismo y mañana mismo podría pasar al pleno del Senado”, señaló.