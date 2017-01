Se acaban bonos y vales de gasolina para los diputados

Ciudad de México.- Los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron aplicar medidas de austeridad para este año, con el fin de reducir su gasto, pero no precisaron cuánto se ahorrarán ni a dónde se destinará.



Al término de la reunión de casi tres horas, que sostuvo la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, el presidente de este órgano legislativo el perredista Francisco Martínez Neri, informó las 6 medidas que se adoptarán:



No habrá poyos adicionales para los diputados por actividades parlamentarias con motivo de fin de año, es decir, los llamado bonos navideños extra, como el que se otorgó en diciembre pasado.



Se cancelan gastos de telefonía celular y todos los viajes internacionales, salvo los que sean indispensables y tengan autorización de la Junta de Coordinación Política, los cuales se realizan siempre en clase económica.



El acuerdo de austeridad también contempla suspender el apoyo de vales de gasolina para los diputados y disminuir el 25 pro ciento del gasto en alimentos.



También se obliga a los diputados a comprobar con recibos fiscales los apoyos complementarios que reciban, mas allá de su sueldo mensual, para el cumplimiento de sus funciones legislativas como representantes populares. El acuerdo señala que cuando no se compruebe el gasto los legisladores deberán reintegrar el dinero a la Cámara de Diputados.



La Cámara de Diputados seguirá analizando otros rubros para determinar nuevos recortes al gasto.



“La Cámara de Diputados no puede ser omisa a los problemas económicos que padece el pueblo mexicano. Vamos a seguir trabajando sobre el tema porque hay necesidad de revisar integralmente el presupuesto y seguramente, habrá algunas otras partidas de las que podamos echar mano, configurar un presupuesto ajustado que, desde luego, responda a esta gran necesidad de que la Cámara de Diputados, desde luego, se ajuste -como lo ha hecho ya la Cámara de Senadores y otras instancias- a esta política de austeridad que debe prevalecer en México”, aseguró Francisco Martínez Neri, presidente e la Jucopo.