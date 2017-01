Criminal acto de Duarte con niños con cáncer: Gamboa

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, calificó como criminal el que en la administración de Javier Duarte como gobernador de Veracruz se les haya suministrado a niños con cáncer agua en lugar de tratamiento de quimioterapia.



Pidió una investigación a fondo de los hechos.



"Me parece que eso es un acto criminal, tiene que hacerse una investigación a fondo, si fue cierto o no fue cierto, no se puede jugar con la salud de ningún mexicano, ni de los que menos tienen ni de los que más tienen, la salud es prioridad sin duda alguna para el gobierno de México".



En otro tema, Gamboa Patrón propuso en la Junta de Coordinación Política del Senado una reducción en los gastos de la cámara alta superior a la que propuso en su momento el presidente de la mesa directiva Pablo Escudero.



Dijo que es necesario hacer un esfuerzo adicional en la austeridad del Senado de la República.