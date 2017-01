Senadores panistas defienden plan de austeridad

Ciudad de México.- Senadores del PAN defendieron su plan de austeridad de 10 puntos entre los cuales se encuentra la desaparición de secretarías de estado y la reducción en el gasto en 10 por ciento de todas las dependencias del gobierno federal.



También del Congreso y del Poder Judicial, excepto la Secretaría de Salud.



También señalaron que es indispensable gastar menos de lo que ingresa a las arcas del erario público.



“Creemos y estamos absolutamente ciertos que la única manera de preservar la estabilidad económica del país es que se disminuya el ritmo de endeudamiento que ha presentado hasta hoy y para dejar de endeudarse se tiene que gastar menos de lo que se ingresa para poder empezar a pagar esta deuda y poder salir de esta dinámica”, comentó Ernesto Cordero, senador panista.



Por su parte, Roberto Guil Zuarth, también senador, dijo que “el problema del país es el gasto público, el gasto ineficiente, el gasto irracional, el gasto regresivo, el gasto que no es socialmente útil el gasto que no genera efecto multiplicador, ni que tampoco hace que a in versión privada sea cada vez más grande y sobre todo que provoque crecimiento, lo que proponemos en este plan los senadores de Acción Nacional es que este país empiece a hacer cirugía mayor a romper algunos huesos como decía el senador Ernesto Cordero en relación con el gasto público”.