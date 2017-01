Lozano dejará el Senado para sumarse al gabinete de Antonio Gali

Ciudad de México.- El senador del PAN Javier Lozano anunció que próximamente solicitará licencia a su cargo como legislador, pues se integrará al equipo del gobernador electo de Puebla, Tony Gali.



“Y sí, en efecto, en los próximos días voy a solicitar licencia ante la Comisión Permanente para dejar el cargo de senador de la República, he tenido pues el honor de ser invitado por el gobernador electo de Puebla, Tony Gali, para incorporarme a su gabinete, a su equipo de trabajo, estoy aceptando con mucho gusto, con mucho ánimo, con mucha responsabilidad, así que pues prácticamente ésta va a ser quizá la última conferencia de prensa que tenga con todos ustedes, con mis compañeros, a los que quiero tanto”, señaló.



“Y aprovecho pues para agradecerles a todos ustedes estos años de comunicación permanente y pues espero seguirlos viendo en el camino. (P): Senador, ¿este paso hacia el gobierno de Puebla, de Tony Gali, es también un paso para ser el próximo gobernador de la entidad? Eso no lo puedo saber, eso no lo puedo decir, y la verdad de las cosas es que me voy a entregar en cuerpo y alma, y ya veremos qué pasa más adelante”, adelantó.