Ciudad de México.- La protesta civil que busca, por medio de jitomatazos, que los diputados devuelvan el bono que recibieron a fin de año, tuvo su primera víctima.



Se trata del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, quién recibió sendos jitomatazos al exterior del Palacio de Minería.



De inmediato, el senador Roberto Gil Zuarth condenó el hecho a través de las mismas redes sociales desde las que se impulsa la protesta.



"Condenamos la agresión a @CCQ_PRI. @arnemx no es ya miembro de @AccionNacional. La violencia no es forma panista de hacer política", expresó Gil Zuarth a través de su cuenta de Twitter.



Sigues tú, le respondió el ex City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen.



"Te van a faltar manos", reviró el senador.



La cuenta En Tu cara Diputado @JitomatazoMx responde a la consigna de que cuando hay abusos de la clase política y no hay mecanismos legales de defensa, el jitomatazo es la vía para expresar repudio.



"Hasta que no regresen el bono navideño @CCQ_PRI, recibirán Ud y su bancada, jitomatazos", amenazó @JitomatazoMx

Condenamos la agresión a @CCQ_PRI. @arnemx no es ya miembro de @AccionNacional. La violencia no es forma panista de hacer política. — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 19 de enero de 2017