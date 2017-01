México no está preparado para deportaciones masivas: Soriano

Ciudad de México.- El diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, y secretario de la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, afirmó que las carencias en la atención de migrantes en los estados fronterizos demuestran que México no está preparado para enfrentar las amenazas de deportación hechas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



Por ello, el legislador perredista propuso una serie de medidas para reorientar y mejorar la atención que se brinda a los migrantes en la zona fronteriza y evitar que se agudice la crisis humanitaria en la atención de quienes puedan ser deportados o bien busquen llegar a la Unión Americana.



Entre estas medidas destaca la creación del ombusdman del migrantes y un fondo fronterizo lo que permitirá, por un lado, que los migrantes tengan garantía para defenderse de abusos y violación a sus derechos humanos por parte de autoridades, además de que se contaría con recursos para aumentar el número de albergues en la frontera norte.



En conferencia de prensa, el diputado del Hernández Soriano calificó como alarmante la situación que viven estados y municipios mexicanos de la frontera con Estados Unidos, como en Baja California, particularmente Tijuana, donde se registra el mayor número de deportaciones, que en el 2015 alcanzó cerca de 62 mil.



El diputado del PRD, quien recientemente realizó un recorrido por Tijuana, afirmó que la atención que reciben los haitianos varados y los connacionales deportados dejan ver que México tendrá dificultades para enfrentar la amenaza de Donald Trump.



"Hay una incertidumbre de nuestros paisanos que están en la frontera y de las autoridades para prepararnos. En este momento, el gobierno mexicano -y lo digo con negritas y en voz alta- el gobierno mexicano no está preparado para atender una posible ola de deportaciones en la frontera y lo digo con conocimiento de causa. Más allá de lo que señalen las apariciones del presidente de la República y del secretario de Relaciones Exteriores, no está preparado, porque no está preparado para atender la situación actual, como lo hemos constatado en la visita que tuvimos en Tijuana, que es el cruce fronterizo más importante", aseguró que legislador del PRD.